بدء اجتماع «خارجية» مصر والأردن وألمانيا وفرنسا لتحريك جهود السلام بالمنطقة

انطلق بعد ظهر اليوم الاثنين، بالقاهرة، الاجتماع الوزاري الرباعي الذي يضم مصر والأردن، وألمانيا، وفرنسا ويهدف إلى تحريك جهود السلام في المنطقة.ويشارك في الاجتماع - الذي يعقد بقصر التحرير- وزير الخارجية سامح شكري، وأيمن الصفدي وزير خارجية الأردن، وجون إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي، وهايكو ماس وزير الخارجية الألماني.ويناقش الاجتماع الوزاري الرباعي الوضع الحالي لعملية السلام وسبل إعادة الانخراط في المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولًا إلى تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط.ومن المقرر أن يعقد الوزراء مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام الاجتماع.