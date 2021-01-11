عبور أول طائرة قطرية أجواء الإمارات بعد المصالحة الخليجية

أعلن مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، سيف محمد السويدي، عن عبور أول طائرة قطرية الأجواء الإماراتية، في أعقاب إعادة فتح المجال الجوي واستئناف الحركة الجوية بين الدولتين، وفقًا لما ذكرته صحيفة "البيان" الإماراتية.وقال السويدي، في تصريح صحفي اليوم، إن الطائرة كانت لرحلة طيران تابعة للخطوط الجوية القطرية قادمة من ملبورن الأسترالية إلى الدوحة.وأضاف، أنه فور صدور التوجيهات بفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بين دولة الإمارات وقطر، قامت الهيئة العامة للطيران بعقد اجتماع تنسيقي مع منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا) وبحضور ممثلين عن هيئة الطيران المدني في قطر والخطوط الجوية القطرية للتأكد من جاهزية كافة الأطراف لإعادة فتح المجال الجوي بين الدولتين.وأوضح انه في أعقاب الاجتماع تم إلغاء جميع الاجراءات المتخذة سابقًا والتي كانت تحول دون استئناف الحركة الجوية، مؤكدًا أن جميع الترتيبات التنظيمية والقانونية والإجرائية أصبحت جاهزة لقيام شركات الطيران الإماراتية والقطرية بتشغيل رحلات متبادلة بين البلدين أو عبور أجواء البلدين.وأشار السويدي، إلى أنه حسب الأوضاع الحالية من المتوقع أن تصل عدد الرحلات الجوية بين الإمارات وقطر ما بين 60 إلى 70 رحلة يوميًا.يأتي ذلك عقب أيام من إعلان المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر خلال القمة الخليجية، التي عُقدت الثلاثاء الماضي، في مدينة العُلا السعودية، حيث تم الاتفاق على إنهاء الانقسام ومكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية، والتنسيق المشترك في المواقف السياسية بما يحفظ أمن واستقرار الخليج.