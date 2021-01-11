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القبلة

بروتوكول بين الأوقاف وجامعة الأزهر لتدريب الأئمة والواعظات

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:46 م
بروتوكول بين الأوقاف
بروتوكول بين الأوقاف وجامعة الأزهر
أميرة العناني
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وقع كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الاثنين، تنفيذ برتوكول تعاون عقد بشأن برامج تدريبية للأئمة والواعظات بجامعة الأزهر الشريف، تتضمن عقد دورات متتابعة في مجالات اللغة العربية، من خلال كليات وأقسام اللغة العربية بالجامعة، والإرشاد النفسي وأساسيات علم الاجتماع، من خلال كليات التربية وأقسام الطب النفسي بكليات الطب، بناء المهارات الإعلامية، من خلال كلية الإعلام، إضافة إلى تقييم المسابقات الخطابية والثقافية والبحثية، من خلال كلية الدعوة وأقسام الدعوة بكليات أصول الدين، وكليات الشريعة، والدراسات الإسلامية.

وأكد وزير الأوقاف أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار سلسلة متتابعة من البروتوكولات، ستقوم الوزارة بتوقيعها مع عدد كبير من الجامعات المصرية، للاستفادة من خبرة جميع الجامعات المصرية في مختلف المجالات والتخصصات.

وأوضح جمعة، أن هذه البروتوكولات تهدف إلى جانب أبعادها الثقافية إلى قضية أهم، وهي الدمج والتواصل المجتمعي للأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي، ويسهم في التعرف عن قرب عن مدى الرؤية العصرية التي وصل إليها مستوى الأئمة والواعظات.

وتابع: "كما يهدف إلى إبراز صوت وصورة الإسلام الوسطي السمح من خلال الفكر المتفتح المستنير الذي يتسم به هؤلاء الأئمة والواعظات، كل ذلك خدمة لديننا ووطننا، والتأكيد على أهمية أن نعمل معا وبروح وطنية عالية في كل ما يخدم قضايا هذا الوطن العظيم مصرنا العزيزة، وقضايا أمتنا، ويعمل لصالح الإنسانية وتحقيق السلام العالمي والتعايش السلمي بين البشر جميعا، بحكم الأخوة الإنسانية التي تجمع الناس جميعا".

وتم توقيع البروتوكول بين وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر اليوم بحضور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا الدكتور محمود صديق، ووالدكتور مؤمن إبراهيم أمين عام جامعة الأزهر، وعمداء كليات: اللغة العربية، والدعوة، وأصول الدين، والدراسات الإسلامية، والإعلام، والطب، والتربية، وعميدة كلية الدراسات الإسلامية بنات، والدكتور محمود الفخراني مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات والتدريب.

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