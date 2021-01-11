زيارة تفقدية لمستشفى العزل بكفر الزيات

قام الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، يرافقه الدكتور هشام شيحة، مدير إدارة المستشفيات، بزيارة تفقدية لمستشفى عزل كفر الزيات، تفقدا خلالها جميع المرضى بالعناية والأقسام الداخلية، واستبيان رأيهم عن الخدمة المُقدمة وتوافر المستلزمات والواقيات والادوية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، كما قاما بالتأكد من سلامة شبكة الغازات وعدم تسريب من الفلوميترات وجود أكسجين سائل بالتانكات.وأوضح الدكتور هشام شيحة أن سعة التانك القديم تبلغ 6000 لتر والتانك الجديد سعة 10000لتر، وتأكدا من انتظام صيانة الأجهزة والالتزام بالحفاظ على النظافة العامة وحسن التعامل مع المرضى وعدم وجود أى مرافقين والالتزام بمعايير مكافحة العدوى.كما أثنا وكيل الوزارة ومدير المستشفيات، على الطاقم الطبى وشجعوهم على مواصلة العمل بروح الجيش الابيض حتى يرفع الله عنا هذا الوباء والبلاء عن اهلنا ومصرنا الغالية.