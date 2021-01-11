رئيس هيئة نظافة القاهرة يجتمع بالعاملين بفرع التبين

اجتمع اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة القاهرة، مع فرع الهيئة بالتبين تحدث مع موظفين الفرع عن الهيئة والتغيرات الجذرية التي تتم بالهيئة في جميع الإدارات، وأنها أصبحت على قلب رجل واحد.وطلب رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال اجتماعه من الجميع التعاون مع بعضهم لصالح العمل ورفع مستوى العمل بالفرع حتى يتواكب مع ما يتم من إنجازات بالهيئة على أرض الواقع بالشوارع وجميع مناطق القاهرة.وصرف اللواء إيهاب الشرشابي في نهاية الاجتماع مكافأة لكل العاملين بالفرع.وكلف رئيس هيئة نظافة القاهرة فرع الهيئة بالتبين بحملة مكثفة لرفع مخلفات كورنيش التبين البلد وكارتة المحاجر وكورنيش النيل والشارع الجديد والحكر القبلي وشارع الترام القديم واستكمال الأعمال تحت إشراف المهندس أحمد عبد النبي مدير فرع الهيئة بالتبين.