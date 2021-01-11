تكدس خلال صرف المعاشات بمكتب بريد العامرية.. ورئيس الحي يتدخل

رصد حي العامرية أول بمحافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، حالة ازدحام وتكدس بمكتب بريد العامرية أثناء صرف المعاشات، بالمخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، وعلى الفور أرسل اللواء حسام الشيخ، رئيس الحي مذكرة للعرض على اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.جاء ذلك خلال المرور الميداني لرئيس الحى والإدارات المعنية حيث تم المرور على مكتب بريد العامرية،ورصد عدد من الملاحظات حيث تلاحظ وجود زحام شديد وتكدس المواطنين علي الشبابيك وعدم تواجد الموظفين بالمكتب ماعدا موظف واحد علي أحد الشبابيك، وعدم وجود مبالغ مالية بخزينة المكتب لصرف المعاشات مما أدى إلي تكدس وازدحام المواطنين بالمخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء، بشأن مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وتضمنت مذكرة رئيس الحي للمحافظ الملاحظات التي تم رصدها أثناء المرور علي مكتب البريد لاتخاذ اللازم، يأتي ذلك تنفيذًا لوجيهات محافظ الإسكندرية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة مدى التزام الجهات الحكومية الخدمية بالتدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.