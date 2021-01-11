إخلاء عقار من السكان عقب تصدع جزئي.. والاستعلام عن صحة مصاب

أمرت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة هندسية وفنية من حي بولاق لفحص انهيار جزئى لطابق من عقار قديم مكون من 3 طوابق.كما قررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وإخلاء العقار من السكان، وقررت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية لمصاب تصادف مروره في الحادث.تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بانهيار منزل بمنطقة بولاق أبو العلا.وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمكان الواقعة.وبالفحص تبين انهيار عقار قديم مكون من طابق أرضى وطابقين أعلاه.وأصيب شخص تصادف مروره أمام المنزل المنهار وتم إسعافه بمحيط المكان.كما تبين أن المنزل وصادر له أمر إزالة من قبل المحافظة، ولا يوجد أي سكان بداخله نهائيا.وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.