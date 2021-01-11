لجنة لمراجعة الاشتراطات البيئية لمخازن اسطوانات الأكسجين بمستشفى القصير

تفقد اللواء عادل نصر، رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر، اليوم، مستشفى القصير المركزي للتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لماجهة تفشي فيروس كورونا ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، يرافقه لجنة مشكلة من فرع جهاز شؤون البيئة، ومدير مكتب البيئة بالوحدة المحلية، ومدير المستشفى.وأكد رئيس مدينة القصير، أن اللجنة جاءت ضمن تكليفات وزارات التنمية المحلية والبيئة والصحة، مشيرا إلى أن تشكيل اللجنة جاء لمراجعة الاشتراطات البيئية لمخازن اسطوانات الأكسجين بالمستشفى، مشددا على اليقظة التامة وتواجد جميع أفراد أطقم التمريض والأطباء فى أماكنهم، لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، للمرضى وجميع الحالات المترددة على غرف الكشف.وفي سياق متصل، أوضحت اللجنة أن مستشفى القصير يتواجد بها خزاني أكسجين سعة 7 أطنان و55 اسطوانة أكسجين، منها 11 فارغة و44 كإضافة للموجود بداخل المستشفى، كما أكدت اللجنة بأنه يوجد مولد للأكسجين جاري استكمال صيانته.