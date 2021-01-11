رابط التسجيل في مبادرة دراجتك صحتك لحجز واحدة من وزارة الشباب والرياضة
الإثنين 11/يناير/2021 - 02:28 م
أسماء منصورطباعة
يرغب الكثير من الشباب في معرفة رابط التسجيل في مبادرة دراجتك صحتك لحجز دراجة من وزارة الشباب والرياضة بعد أن قامت وزارة الشباب والرياضة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعلان على صفحتها الرسمية بفتح باب التسجيل للمرحلة الثالثة من مبادرة دراجتك صحتك، وهي مبادرة مدعومة للمواطنين بالتسجيل فى الرابط الإلكترونى لحجز دراجة من وزارة الشباب والرياضة والدفع عن طريق خدمة فورى مع التوجه لماكينات فوري المتوفرة بمختلف المحافظات للدفع إلكترونيًا.
وتعمل وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ أوامر القيادة السياسية من حيث نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين جميع فئات المجتمع المصري وأن تصبح الرياضة أسلوب حياة، لذلك تستعرض لكم الدستور في السطور التالية طريقة معرفة رابط التسجيل في مبادرة دراجتك صحتك لحجز دراجة من وزارة الشباب والرياضة.
وتعمل وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ أوامر القيادة السياسية من حيث نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين جميع فئات المجتمع المصري وأن تصبح الرياضة أسلوب حياة، لذلك تستعرض لكم الدستور في السطور التالية طريقة معرفة رابط التسجيل في مبادرة دراجتك صحتك لحجز دراجة من وزارة الشباب والرياضة.
خطوات حجز دراجة من وزارة الشباب والرياضة المرحلة الثالثة
-الدخول علي الموقع التالي www.emys.gov.eg/bike
- تسجيل الاسم بالكامل.
- كتابة المحافظة.
- إختيار المؤهل الدراسي: عالِ - متوسط - دون مؤهل – طالب
- كتابة العنوان بالتفصيل.
- الخطوة التالية هي أن يقوم من يريد الحصول على الدراجة بتحديد هل يمتلك عجلة أم لا؟.
- إرسال صورة من بطاقة الرقم القومي.
- تسجيل البيانات الإضافية مثل السن ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
- اختيار نوع الدراجة الذي تريدها سواء جبلي وهي المناسبة للطرق الممهدة وغير الممهدة، أم هجين وهي المناسبة أكثر للطرق الممهدة
- الضغط على كلمة «تسجيل» كخطوة أخيرة.
يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد وقعت بروتوكول تعاون مع إحدى شركات توصيل الطعام وشهد توقيع البروتوكول بث فيديو عن الرئيس السيسى وتحدثه عن التحديات والقدرة على التطوير والتنمية.
- كتابة الرقم القومي.
- تسجيل الاسم بالكامل.
- كتابة المحافظة.
- إختيار المؤهل الدراسي: عالِ - متوسط - دون مؤهل – طالب
- كتابة العنوان بالتفصيل.
- الخطوة التالية هي أن يقوم من يريد الحصول على الدراجة بتحديد هل يمتلك عجلة أم لا؟.
- إرسال صورة من بطاقة الرقم القومي.
- تسجيل البيانات الإضافية مثل السن ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
- اختيار نوع الدراجة الذي تريدها سواء جبلي وهي المناسبة للطرق الممهدة وغير الممهدة، أم هجين وهي المناسبة أكثر للطرق الممهدة
- الضغط على كلمة «تسجيل» كخطوة أخيرة.
يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد وقعت بروتوكول تعاون مع إحدى شركات توصيل الطعام وشهد توقيع البروتوكول بث فيديو عن الرئيس السيسى وتحدثه عن التحديات والقدرة على التطوير والتنمية.