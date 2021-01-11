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تقارير ومتابعات

رابط التسجيل في مبادرة دراجتك صحتك لحجز واحدة من وزارة الشباب والرياضة

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:28 م
مبادرة دراجتك صحتك
مبادرة دراجتك صحتك
أسماء منصور
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يرغب الكثير من الشباب في معرفة رابط التسجيل في مبادرة دراجتك صحتك لحجز دراجة من وزارة الشباب والرياضة بعد أن قامت وزارة الشباب والرياضة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعلان على صفحتها الرسمية بفتح باب التسجيل للمرحلة الثالثة من مبادرة دراجتك صحتك، وهي مبادرة مدعومة للمواطنين بالتسجيل فى الرابط الإلكترونى لحجز دراجة من وزارة الشباب والرياضة والدفع عن طريق خدمة فورى مع التوجه لماكينات فوري المتوفرة بمختلف المحافظات للدفع إلكترونيًا.

وتعمل وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ أوامر القيادة السياسية من حيث نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين جميع فئات المجتمع المصري وأن تصبح الرياضة أسلوب حياة، لذلك تستعرض لكم الدستور في السطور التالية طريقة معرفة رابط التسجيل في مبادرة دراجتك صحتك لحجز دراجة من وزارة الشباب والرياضة.

خطوات حجز دراجة من وزارة الشباب والرياضة المرحلة الثالثة 

-الدخول علي الموقع التالي www.emys.gov.eg/bike
- كتابة الرقم القومي.
- تسجيل الاسم بالكامل.
- كتابة المحافظة.
- إختيار المؤهل الدراسي: عالِ - متوسط - دون مؤهل – طالب
- كتابة العنوان بالتفصيل.
- الخطوة التالية هي أن يقوم من يريد الحصول على الدراجة بتحديد هل يمتلك عجلة أم لا؟.
- إرسال صورة من بطاقة الرقم القومي.
- تسجيل البيانات الإضافية مثل السن ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
- اختيار نوع الدراجة الذي تريدها سواء جبلي وهي المناسبة للطرق الممهدة وغير الممهدة، أم هجين وهي المناسبة أكثر للطرق الممهدة
- الضغط على كلمة «تسجيل» كخطوة أخيرة.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد وقعت بروتوكول تعاون مع إحدى شركات توصيل الطعام وشهد توقيع البروتوكول بث فيديو عن الرئيس السيسى وتحدثه عن التحديات والقدرة على التطوير والتنمية.

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ولا تساعد الدراجات فى تحسين اللياقة البدنية لمستخدميها فقط، بل تعتبر أيضا وسيلة نقل إقتصادية لا تضر بالبيئة، لذلك تم إطلاق مرحلتين من مبادرة دراجتك صحتك في وقتا مضي وقد أقبل المواطنين علي المبادرة في مرحلتيها الأولى والثانية.

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