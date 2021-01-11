4622 إصابة بفيروس كورونا في بولندا

أعلنت وزارة الصحة البولندية اليوم الاثنين، تسجيل 4 آلاف و622 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي أعداد الإصابة في البلاد منذ بدء الجائحة إلى مليون و390 ألفًا و385 حالة.وذكر راديو بولندا أنه تم تسجيل أيضا 75 حالة وفاة متأثرة بإصابتها بالفيروس؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 31 ألفًا و264 حالة.يذكر أن بولندا فعلت حالة الإغلاق الكامل منذ 28 ديسمبر الماضي وحتى 17 يناير الجاري، في محاولة للسيطرة على ارتفاع أعداد الإصابة بالفيروس.