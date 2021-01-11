تشريح جثة مسنة عُثر عليها ميتة في شقتها ببولاق أبو العلا

أمرت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، اليوم الإثنين، بتشريح جثة مسنة عثر على جثتها متعفنة في شقتها، وإعداد تقرير حول سبب الواقعة.كما قررت النيابة التصريح بدفنها، وتسليم الجثة لذويها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقى قسم شرطة بولاق أبو العلا بلاغا من الأهالى يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة جارتهم بالطابق الثالث بدائرة القسم.وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة متوفاة وفى حالة تعفن داخل غرفتها.وكشفت التحريات أن السيدة فى العقد السادس من عمرها "، تقيم بمفردها داخل غرفتين بشقة مستأجرة بالطابق الثالث والأخير فى منزل قديم بإحدى الحارات بحى بولاق أبو العلا.واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة لفحصها لتحديد إن كانت الميتة طبيعية أو بفعل فاعل.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.