تقرير يفضح طرق تمويل «الإخوان الإرهابية» في النمسا

كشفت صحيفة "دي بريسه" النمساوية عن تطورات جديدة حول جماعة الإخوان في فيينا، حيث كشفت التحقيقات التي اطعلت عليها الصحيفة النمساوية أن هناك عدد من الشركات التجارية في النمسا تعمل لتنفيذ أجندة الإخوان، مثل "أوف شور" وأخرى عاملة في تجارة العقارات، في أعقاب حملة المداهمات التي قامت بها الشرطة النمساوية، حيث استهدفت 60 هدفا للجماعة في 4 ولايات بينها فيينا.ولفتت "دي بريسه"، إلى أن المحققين يركزون حاليا على شركتين عقاريتين في ملف تمويل الإخوان في النمسا، موضحة أن هاتين الشركتين تتخذان من فيينا مقرا لهما، منهم شركة الاخواني المعروف جمال مراد، العضو السابق في مجلس شورى جماعة العقيدة، أكبر مؤسسة إسلامية في البلاد، والذي شارك شقيقه في تأسيس ما يعرف بـ"رابطة الثقافة الإسلامية"، أحد أهم مؤسسات الإخوان على الأراضي النمساوية.كما رصدت "أوراق التحقيقات" علاقة بين مشتبه به رئيسي في ملف الإخوان وشبكة من شركات "أوف شور" خارج النمسا، وفق مجلة "بروفيل" السياسية العريقة، حيث تمتلك هذه الشركة المعقدة 4 عقارات على الأقل في بريطانيا، يبلغ سعرها 55 مليون جنيه إسترليني.