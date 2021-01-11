تراجع مستمر.. أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم

واصل سعر الدولار الأمريكى الانخفاض بالبنوك المصرية، اليوم الإثنين، وسجل انخفاضا بمقدار قرش في البنك الأهلى المصري وفي التجاري الدولي "cib" قرشين، ليسجل 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، مقابل 15.62 جنيه، و15.72 جنيه صباحا.وعالميا فقد مؤشر الدولار حوالي 12% منذ بلغ ذروة ثلاثة أعوام في مارس، بيد أنه يزيد بأكثر من 1.3 % عن قاع ثلاثة أعوام تقريبا الذي هوى إليه الأسبوع الماضي، وارتفع المؤشر 0.1 % إلى 90.418 يوم الإثنين.ونزل الدولار الأسترالي 1% تقريبا إلى 0.7693 دولار أمريكي، إذ لم يتأثر بفعل الأداء القوي لمبيعات التجزئة المحلية لشهر آخر، وزاد الدولار أيضا 0.2 % إلى 6.4864 يوان بعد ضعف اعترى أسعار تسليم بوابة المصنع في الصين.