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مصر

لأول مرة بالتأمين الشامل.. تركيب أنبوبة تغذية لطفل 7 سنوات بالمنظار ببورسعيد

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:34 م
تركيب أنبوبة تغذية
تركيب أنبوبة تغذية لطفل
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، آداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، عن نجاح الفريق الطبى بمستشفى التضامن، إحدى المستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، من تركيب أنبوبة تغذية معدية، وذلك لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات وذلك لأول مرة بالمحافظة.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية في بيان اليوم، إلى أن هذه العملية تعد هي الأولى من نوعها داخل محافظة بورسعيد بشكل عام وتحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد بشكل خاص، حيث يعتبر نجاح هذه العملية إستمرارًا لسلسلة النجاحات التي تتم داخل غرف عمليات مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأوضح البيان أنه تم تركيب أنبوبة التغذية المعدية للطفل من خلال منظار المعدة وبدون جراحة، تحت إشراف الأستاذ الدكتور أحمد مدكور رئيس قسم الجهاز الهضمي والمناظير وعضو هيئة التدريس، ومعاونة د. أحمد حسن سالم، د.رضا نبيل اخصائيي الجهاز الهضمي بالمستشفى، وبمشاركة الدكتور أحمد خميس رئيس قسم التخدير بالمستشفى وإستشاري التخدير بجامعة عين شمس.

فيما أضافت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الطفل البالغ من العمر 7سنوات دخل المستشفى إثر حادث شديد أدى إلى نزيف بالمخ مما استدعى وضعه على جهاز تنفس صناعي لفترة طويلة، وبعد فشل التغذية من خلال أنبوب الأنف مع استمرار القيء وارتجاع الطعام، تم توفير أنبوبة التغذية المعدية فورًا بمعرفة فريق الإمداد المركزي بالهيئة وبالتعاون مع فريق الإمداد بالمستشفى، فيما تم تركيب أنبوب التغذية بنجاح وبشكل عاجل وسريع إنقاذًا لحياة الطفل، لافتة إلى أن الحالة الصحية للطفل مستقرة، ويخضع الآن للملاحظة بمستشفى السلام بورسعيد.

ويشار إلى أن مستشفى التضامن هى واحدة من ضمن 8 مستشفيات يقدمون الخدمة الطبية للمنتفعين من منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، وتضم الطاقة الاستيعابية للمستشفى 154 سريرا داخليا، 17 سريرا للعناية المركزة، وثلاث غرف للعمليات إلى جانب غرفة لمناظير الجهاز الهضمى العلوى والسفلي.

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