سفر ووصول 32 ألف راكب عبر 252 رحلة بمطار القاهرة اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الاثنين، 252 رحلة دولية وداخلية وتجارية "بضائع" لنقل ما يقرب من 32 ألف راكب بمختلف الجنسيات.جاء ذلك في إطار حرص وزارتى الطيران المدني والسياحة على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم في الوقت الراهن.ومن جانبها، تواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية بكافة صالات السفر والوصول وقرية البضائع، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.ومن المقرر أن تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة طوال اليوم، 49 رحلة دولية وداخلية وتجارية لنقل ما يقرب من 6 آلاف راكب بمختلف الجنسيات.