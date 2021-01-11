تجديد حبس 3 متهمين باستغلال الأطفال في التسول بمصر القديمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، حبس 3 عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بهتك عرض واغتصاب 6 أطفال واستخدامهم في أعمال التسول بمنطقة مصر القديمة.وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين الثلاثة استغلوا الأطفال الستة المجني عليهم في أعمال التسول، وقاموا بهتك عرضهم واغتصابهم عدة مرات بعد إيهامهم بتوفير مكان آمن لهم للمبيت.وبيّنت التحقيقات أن الأطفال المجني عليهم من أطفال الشوارع، وتم استجوابهم.وأقروا بتعرضهم للاغتصاب وانتهاك العرض أثناء نومهم رفقة المتهمين في عشة بجوار حديقة بمصر القديمة.وألقت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، القبض على 3 متهمين بتهم اغتصاب وهتك عرض 6 أطفال واستغلالهم في أعمال التسول.وأكدت معلومات وتحريات المباحث أن المتهمين الثلاثة عاطلين عن العمل وتربحوا من استغلال الأطفال في أعمال التسول.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.