في ذكرى بشارة الخوري.. أديب ارتبط أسماء بكبار مطربي الوطن العربي

غنت له جارة القمر فيروزيبكي ويضحك لاحزنًا ولا فرحا كعاشقٍ خطَّ سطرًا في الهوى ومحىمن بسمة النجم همس في قصائده ومن مخالسة الظّبـي الذي سـنحقلبٌ تمرس باللذات وهو فتى كبرعم لـمـسته الريح فانفـتحإنه بشارة الخوري الذي ولد في بيروت عام 1885، ورحل في مثل هذا اليوم 11 يناير 1968، وكعادة أهل المشرق والمغرب تلقى تعليمه الأولي في الكتاب، ومن بعدها أكمل دراسته بمدارس الحكمة والفرير وغيرهما، إنشاء جريدة البرق عام 1908والتى استمر ت في حتى عام 1933.و ارتبط سم بشارة الخوري" الأخطل الصغير" بأسماء العديد من نجوم الطرب، وأساطين الغناء العربي، على رأس هؤلاء يأتي الموسيقار محمد عبد الوهاب، والذي غنى له "جفنه علم الغزل "، " ياورد مين يشتريك "، غنى له فريد الأطرش " عش أنت، وغنت له فيروز "يبكي ويضحك "، ومن قبلها غنت له اسمهان " اسقينها بأبي أنت وأمي ".- معارك ثقافية وسياسيةعاش بشارة الخوري في سلسلة طويلة من المعارك في مجالات متعددة منها السياسي يمكن اختزال في الدفاع عن امته عن الاستعمار الفرنسي، وصولا إلى انشاء حزب سياسي، وإنشاء صحيفة "البرق" والتي تم اغلاقها من قبل المستعمر الفرنسي.أنشد الأخطل الصغير" بشارة الخوري" في منتدى "الويست هول بالجامعة الأمريكية في بيروت قصيدته "عروة وعفراء"، وهي قصيدة تقليدية، فلما انتهى من الإنشاد بين تصفيق الجمهور وهتافه، صعد الشاعر سعيد عقل بعد الأخطل، وقال "أنا لا أقيم وزنًا لأديب أو شاعر قضى عمرًا في الأدب والشعر ولم يصدر كتابًا يحمل اسمه، كما أشفق على شاعر يغسل البحر قدميه، ويكلل صنين رأسه، ثم ينتزع ذاته من هذه الجمالات رائحًا إلى الصحراء ليدبج قصيدة".لم يخفَ مقصد سعيد عقل على المستمعين، فما إن انتهى حتى راحوا يهتفون: "نريد بشارة.. نريد بشارة"، وما انفكوا حتى صعد بشارة المنبر ليقول: لستُ بزجَّال لأساجل، إنما تذكرتُ موقفي من فتيان جاؤوا إليَّ، فلما اكتمل ريشهم، أو ظنّوه، راحوا يطارحونني العداء، فقلت فيهم:ومعشرٍ حاولوا هدمي ولو ذكروالكان أكثر ما يبنون من أدبيتركتُهم في جحيم من وساوسهمورحتُ أسحبُ أذيالي على السحبِ.وصف بشارة الخوري بانه "كان الجسر الذي مهَّد لكل جديد في الشعر حصل بعده، فلولاه لبقيت مدارس النظم المشدودة إلى المعاني القديمة، والأطلال الدارسة، وسطحية الغزل، وانتحار المعاني على أيدي جلادي التقليد، وموت الأخيلة في كهوف الرثاثة".