حي شرق مدينة نصر يغلق سنتر تعليمي مخالف

تابع العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر، بالتنسيق مع إدارة المحلات، إعادة غلق وتشميع سنتر جوجل التعليمي الكائن ٢ شارع محمد متولى الشعراوي امتداد شارع مهدى عرفة التبة م١٠. لإدارته دون ترخيص.، وجاري متابعة غلق المراكز والمحلات المخالفة.وتابع العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر، بالتنسيق مع إدارة الإشغالات أعمال إزالة إشغالات حديد وسلاسل من شارع عبد الجواد سالم مع شارع جمال الدين قاسم، وجاري متابعة رفع ما يستجد من إشغالات.كما واصل حي شرق مدينة نصر في رفع كفاءة الإضاءة في إطار الجهود المبذولة لرفع كفاءة الإنارة بشوارع الحي، وتم تركيب عدد 22 كشاف ليد بالشروق وتمت الانارة.، وتم عمل إصلاح كابلات ارضية بإسكان شباب المهندسين.، وتم عمل إصلاح فازات بكشك الإنارة بشارع ابن قتيبة. وتركيب عدد 2 كشاف ليد بشارع أبو عجيله وتم الإنارة.