الإنقاذ النهري بالشرقية يواصل البحث لاستخراج جثة شاب غرق منذ3 أيام

تواصل فرق الإنقاذ النهرى، بمحافظة الشرقية، البحث عن جثمان شاب غرق فى ترعة الإسماعيلية، فى حادث سيارة كان يستقلها هو ووالده وشقيقه.و كان اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير امن الشرقية، قد تلقى إخطار من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع محمد السيد محمد ٢١، والذى غرق إثر انقلاب سيارة كان يستقلها هو ووالده وشقيقه فى ترعة الإسماعيلية، يوم الجمعة الماضى، بمنطقة الزوامل بظائرة نركز بلبيس.و قد تم انتشال والده وشقيقه قبل موتهما، فيما يجرى البحث عن جثة الشاب الغريق.