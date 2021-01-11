رئيسة بلدية واشنطن تطالب بتشديد الإجراءات الأمنية أثناء تنصيب بايدن

أعلنت رئيسة بلدية العاصمة الأميركية واشنطن، تشديد الإجراءات الأمنية أثناء مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، وذلك بعد أن اقتحم أنصار للرئيس دونالد ترمب مبنى الكونجرس الأمريكية الكابيتولالأسبوع الماضي.وقالت رئيسة البلدية ميريال باوزر، إن تنصيب بايدن في 20 من الشهر الجاري سيتطلب "نهجا مختلفا" عن مراسم التنصيب السابقة.ووصفت باوزر اعتداء الأسبوع الماضي بأنه "هجوم إرهابي غير مسبوق".وكتبت باوزر في خطاب موجه للقائم بأعمال وزير الأمن الداخلي تشاد وولف قائلة: "بينما أتواصل مع عدد كبير من الشركاء المحليين والإقليميين والاتحاديين لتعزيز التعاون بين أجهزتنا، أحث وزارة الأمن الداخلي على تعديل نهجها خلال التنصيب من عدة جوانب بعينبها.