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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

موهبة لم تجد فرصة.. حكاية حارس عقار بدرجة موسيقار في الحي الراقي (صور)

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:27 م
حكاية حارس عقار بدرجة
حكاية حارس عقار بدرجة موسيقار
أحمد فوده
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يجلس باهي عبدالوهاب صلاح، في مساء كل يوم، وصباح الجمعة والسبت، أمام إحدى العمارات المقابلة لسور نادي الصيد، الذي يقع في محي الدين أبو العز، أحد أشهر الشوارع بمحافظة الجيزة، ويحمل في يده "عود" يعزف عليه العديد من الأغاني المصرية التراثية، مثل "الأقصر بلدنا بلد سواح" لفرقة رضا الشعبية، و"حبينا" للفنان الراحل فريد الأطرش، وبعض الأغاني الفلكورية الحديثة.

عم "باهي" كما يناديه كثيرون، يبلغ من العمر 53 عامًا، ويعمل حارس عقار لإحدى البنايات الفارهة بمنطقة الدقي، يجلس صباح الجمعة والسبت - كونهما إجازته الأسبوعية - ويحمل في يده عوده الموسيقي ليدندن عليه العديد من أغاني الفلكلور المصري. ويقول: "أنا أعمل هنا كحارس عقار منذ عشر سنوات، وأجلس مساء كل يوم أمام بوابة العمارة عقب الانتهاء من أعمالي وصباح يومى الجمعة والسبت، حيث إجازتى، لأشبع شغفي وحبي للعود وأعزف عليه بعض الأغاني المصرية القديمة، خاصة أغنية الأقصر بلدنا بلد سواح، لأنني من أبناء الأقصر أساسًا".

ويُضيف لـ"الدستور": "أنا متزوج وعندى ثلاثة أبناء أكبرهم وارث الهواية مني وبيشتغل في الأفراح الشعبية، وطبعًا مقدرش أعمل كده بحكم السن، ولكن فرحان إن واحد من ولادي حابب الموضوع وبيعوضني عن فشلي في إني احترف العزف عالعود، وإن كنت ما زلت أتمنى فرصة واحدة لإظهار موهبتي".

ويواصل حديثه: "هناك العديد من الأسماء بعتبرها مثل أعلي ليا وقدوة في مجال العزف علي سبيل المثال الفنان الكبير محمد عبد الوهاب والفنان فريد الأطرش، ومن العازفين الجدد مؤسس بيت العود المصري نصير شمة".

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