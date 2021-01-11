رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الجمعة على «الحياة».. سمير صبري يكشف سر ندمه بعد زواجه

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:26 م
سمير صبري و عمرو
سمير صبري و عمرو الليثي،
دعاء عبد المقصود
طباعة
يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، مقدم برنامج" واحد من الناس" على شاشة الحياة، الفنان سمير صبري، للحديث عن حكايات العمر، ولأول مرة يكشف عن حياتة الشخصية التي أخفاها سنوات طويلة ويتكلم عن زوجتة الإنجليزية وابنه وأحفاده الثلاثة، ولماذا شعر بالندم بعد زواجه؟

كما يفجر أكثر من مفاجأة عن الحياة الشخصية لمشاهير الفن.

ويحكي عن علاقة حب عبد الحليم حافظ لسعاد حسني، وقصة الزواج السري في حياة أم كلثوم، والكواليس الخفية في علاقتها بالموسيقار محمد عبد الوهاب.

ويعترف بالأسباب الحقيقية لاعتزال الفنانة شادية التي لم تعلن عنها، كما يكشف عن قصة حبه الكبير للنجمة نيللي، ويعترف بحقيقة زواجه من الفنانة سماح أنور، ويروي أسرارا جديدة عن علاقته بالزعيم عادل إمام، كما يعلن أسباب حبه للفنان محمد فوزي، ولماذا قال إن عمرو دياب ليس أفضل صوت، كما يعترف أنه تعرض للظلم بعد أن منعه الرئيس السادات من العمل، ويكشف لأول مرة عن وصيته، تذاع الحلقة الجمعة على شاشة الحياة.

موضوعات متعلقة

على طريقة رمضان صبحى.. «بيراميدز» يحاول إغراء نجم الأهلى ورد صادم من اللاعب

مسلسل ضربة معلم 38.. المعلم شردي يكتب وصيته عند المحامي

بعد إصابتها بكورونا.. تفاصيل الحالة الصحية للدكتورة عبلة الكحلاوى

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

الصور

image description

حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بوسائل النقل في أسيوط

image description

ضبط 30 ألف محضر وتنفيذ 4969 حملة تموينية بأسيوط خلال 2020

image description

محافظ أسيوط يتفقد مصنع «سيكو» وشركات الاتصالات بالمنطقة التكنولوجية

image description

تعيين 24 أستاذًا مساعدًا بكليات جامعة أسيوط

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

الأكثر قراءة

القوات البحرية تتسلم الفرقاطة الشبحية «بورسعيد» من ترسانة الإسكندرية

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع نجم كبير في بيراميدز

ممدوح وافي تحدى أسرته للزواج من مسيحية ودفن بجوار أحمد زكي

بعد إصابتها بكورونا.. تفاصيل الحالة الصحية للدكتورة عبلة الكحلاوى

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

مقتل عدة أشخاص إثر هطول ثلوج كثيفة في اليابان

الجمارك الفلبينية تصادر طرد عناكب وعقارب وارد من تايلاند

معهد الفلك: لا خطورة من اقتراب كويكب «2015 NU13» من الأرض

إنزيم يؤثر على انتشار الفيروس التاجي

أيام زمان

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

حكاية الفيلم الذى أصاب حسين رياض بالشلل

حكاية مشهد بين عمر الشريف وسناء جميل تسبب فى فقدانها السمع

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم واحد نعيشه كما نؤمن بالعمر كله
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر خاطرك «1 - 2»
ماجد حبته
عودة ضباط صدام حسين!
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
المزيد

الثقافة

«جنوبيات» معرض تشكيلي يجسد تراث مصر وروحها الشعبية

صدور ديوان «لا ينتظر الورد طويلا في الشرفات» لأسامة مهران

«دور المرأة في التحديات المجتمعية».. أسبوع ثقافي بالقليوبية

قوافل الدقهلية الثقافية تجوب قرى المحافظة