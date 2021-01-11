الجمعة على «الحياة».. سمير صبري يكشف سر ندمه بعد زواجه

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، مقدم برنامج" واحد من الناس" على شاشة الحياة، الفنان سمير صبري، للحديث عن حكايات العمر، ولأول مرة يكشف عن حياتة الشخصية التي أخفاها سنوات طويلة ويتكلم عن زوجتة الإنجليزية وابنه وأحفاده الثلاثة، ولماذا شعر بالندم بعد زواجه؟كما يفجر أكثر من مفاجأة عن الحياة الشخصية لمشاهير الفن.ويحكي عن علاقة حب عبد الحليم حافظ لسعاد حسني، وقصة الزواج السري في حياة أم كلثوم، والكواليس الخفية في علاقتها بالموسيقار محمد عبد الوهاب.ويعترف بالأسباب الحقيقية لاعتزال الفنانة شادية التي لم تعلن عنها، كما يكشف عن قصة حبه الكبير للنجمة نيللي، ويعترف بحقيقة زواجه من الفنانة سماح أنور، ويروي أسرارا جديدة عن علاقته بالزعيم عادل إمام، كما يعلن أسباب حبه للفنان محمد فوزي، ولماذا قال إن عمرو دياب ليس أفضل صوت، كما يعترف أنه تعرض للظلم بعد أن منعه الرئيس السادات من العمل، ويكشف لأول مرة عن وصيته، تذاع الحلقة الجمعة على شاشة الحياة.