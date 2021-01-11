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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ أسوان: خطة متكاملة لتنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بقرى العون الغذائي

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:26 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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أجرت لجنة من الجهات المختصة برئاسة اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة أسوان، متابعة للوقوف على نسب ومعدلات التنفيذ للأعمال الجارية داخل قرى العون الغذائى ومنها قريتى كلابشة الجديدة وجرف حسين وخاصة العمل على إحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى، تنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالمتابعة الميدانية لمشروعات التطوير الجارية بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن العمل يجرى على قدم وساق لتنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى تشمل 34 قرية على مرحلتين موزعة على جميع مراكز المحافظة بإجمالي 83 مشروعا بمختلف القطاعات وباعتمادات 280.7 مليون جنيه، حيث جارى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى داخل 11 قرية بإجمالي 30 مشروعا، استهدفت تحسين معيشة 38 ألف و626 أسرة باستثمارات 82.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل 593 منزلا وسقفا.

وأشار المحافظ إلى أنه بالتوازى جارى طرح مشروعات المرحلة الثانية والتى ستضم قريتى الرئيسية بإدفو والمنشية الجديدة بكوم أمبو، بجانب تنفيذ 53 مشروعا باعتمادات 198 مليون جنيه، فضلًا عن تنفيذ مبادرة "التصالح حياة" من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا من خلال تكفل مبادرة حياة كريمة.

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