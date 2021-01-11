في ذكرى يوم ميلادها.. ارتدي «الكاجوال» على طريقة ملك قورة
الإثنين 11/يناير/2021 - 01:25 م
شيماء دهبطباعة
تحتفل الفنانة ملك قورة بعيد ميلادها اليوم 11 يناير، وتعتبر من الفنانات النشطات للغاية عبر موقع الصور "إنستجرام"، ونرصد لكم بعض الصور التي توحي للعديد من معجبيها كيفية تنسيق الكاجوال.
1- ارتدت ملك اللون الأزرق وقامت بتنسيقه مع البنطلون الأبيض في إطلالة كاجوال ورقيقة.
2- ارتدت الأبيض في إطلالة ملائكية بتنسيق الفيست والبنطلون بنفس اللون مع تسريحة شعر مرفوعة للوراء، مع تنسيق الإطلالة بإكسسوارات الحلق والعقد.
3- في إطلالة متمردة ارتدت بنطلون جينز مع شميز قصير مع تنسيقة بالحقيبة الوسط الصغيرة، وإكسسوارات نضارة مختلفة وساعة فضية اللون.
4- في إطلالة باللون الأحمر، ارتدت جمبسوت توضح تمتعها بجسد رياضي وممشوق مع ترك شعرها منسدل على الجانبين وللخلف.
5- إطلالة تشع أنوثة وحيوية لملك قورة بالفستان المنفوش الملىء بالورود مع شعر ذيل حصان.
1- ارتدت ملك اللون الأزرق وقامت بتنسيقه مع البنطلون الأبيض في إطلالة كاجوال ورقيقة.
2- ارتدت الأبيض في إطلالة ملائكية بتنسيق الفيست والبنطلون بنفس اللون مع تسريحة شعر مرفوعة للوراء، مع تنسيق الإطلالة بإكسسوارات الحلق والعقد.
3- في إطلالة متمردة ارتدت بنطلون جينز مع شميز قصير مع تنسيقة بالحقيبة الوسط الصغيرة، وإكسسوارات نضارة مختلفة وساعة فضية اللون.
4- في إطلالة باللون الأحمر، ارتدت جمبسوت توضح تمتعها بجسد رياضي وممشوق مع ترك شعرها منسدل على الجانبين وللخلف.
5- إطلالة تشع أنوثة وحيوية لملك قورة بالفستان المنفوش الملىء بالورود مع شعر ذيل حصان.