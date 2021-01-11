حي حدائق القبة يوقف أعمال بناء مخالف بشارع حسين عيسى

قام حي الحدائق تحت اشراف اللواء وليد عبد الحميد رئيس الحي بإزالة الأعمدة الخرسانية للعقار المخالف ٨ شارع حسين عيسى.وقام حي الحدائق تحت إشراف اللواء وليد عبد الحميد رئيس الحى باعمال تطهير بالوعات الصرف الصحي بشارع الخندق - محمد نبيل السباعي من مصر والسودان.كما قام الحي بالتنسيق مع فرع هيئة النظافة بأعمال نظافة بالشوارع الآتية:- مكة - الصفا والمروة- بدر تقسيم الرقابة ومتفرعاته.وقام حي حدائق القبة تحت إشراف اللواء وليد عبد الحميد رئيس الحي قام الحي بالتنسيق مع فرع هيئة النظافة بتجريد شارع امتداد ولي العهد.