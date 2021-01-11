حي حدائق القبة يوقف أعمال بناء مخالف بشارع حسين عيسى
الإثنين 11/يناير/2021 - 01:25 م
مصطفى عبداللهطباعة
قام حي الحدائق تحت اشراف اللواء وليد عبد الحميد رئيس الحي بإزالة الأعمدة الخرسانية للعقار المخالف ٨ شارع حسين عيسى.
وقام حي الحدائق تحت إشراف اللواء وليد عبد الحميد رئيس الحى باعمال تطهير بالوعات الصرف الصحي بشارع الخندق - محمد نبيل السباعي من مصر والسودان.
كما قام الحي بالتنسيق مع فرع هيئة النظافة بأعمال نظافة بالشوارع الآتية:- مكة - الصفا والمروة- بدر تقسيم الرقابة ومتفرعاته.
وقام حي حدائق القبة تحت إشراف اللواء وليد عبد الحميد رئيس الحي قام الحي بالتنسيق مع فرع هيئة النظافة بتجريد شارع امتداد ولي العهد.
وقام حي الحدائق تحت إشراف اللواء وليد عبد الحميد رئيس الحى باعمال تطهير بالوعات الصرف الصحي بشارع الخندق - محمد نبيل السباعي من مصر والسودان.
كما قام الحي بالتنسيق مع فرع هيئة النظافة بأعمال نظافة بالشوارع الآتية:- مكة - الصفا والمروة- بدر تقسيم الرقابة ومتفرعاته.
وقام حي حدائق القبة تحت إشراف اللواء وليد عبد الحميد رئيس الحي قام الحي بالتنسيق مع فرع هيئة النظافة بتجريد شارع امتداد ولي العهد.
حي حدائق القبة يوقف أعمال بناء مخالف بشارع حسين عيسى
حي حدائق القبة يوقف أعمال بناء مخالف بشارع حسين عيسى
حي حدائق القبة يوقف أعمال بناء مخالف بشارع حسين عيسى
حي حدائق القبة يوقف أعمال بناء مخالف بشارع حسين عيسى