محافظ دمياط تزيل دورا مخالفا في عقار تم التصالح عليه

توجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، الى قرية البساتين التابعة لمركز كفر البطيخ، وذلك للوقوف على الوضع الخاص لعقار بطريق السبخة تم تقديم طلب تصالح في مخالفات البناء بشأنه الا أن مالكه قام ببناء دور ثالث علوى بالمخالفة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.وأصدرت محافظ دمياط تعليمات مشددة إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ ورئيس الوحدة المحلية بالقرية، بإصدار قرار إزالة للدور المخالف، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه هذه المخالفة، مؤكدة على التصدي الحاسم لجميع المخالفات، وعدم التهاون مع المخالفين مشددة على اتخاذ كافة الخطوات الرادعة في هذا الشأن.