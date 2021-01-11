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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

تطبيق سيجنال Signal App.. كل ما تريد معرفته عن برنامج المحادثات الجديد

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:26 م
Signal App
Signal App
شيماء حسين
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تزايد البحث عبر محرك البحث العالمي جوجل في الأيام القليلة الماضية عن تطبيق سيجنال 
Signal App الجديد عبر الهواتف المحمولة خاصة عقب تحديث تطبيق الواتس آب نظام الخصوصية التي تتيح للجمع البيانات للمستخدمين مما يعمل على مشاركة المعلومات الشخصية عبر جميع تطبيقات فيس بوك وانستجرام، لذلك يستعرض الدستور كافة المعلومات عن برنامج المحادثات الجديد ونظام تأمينه.

أمان تطبيق سيجنال الجديد Signal App

يعد تطبيق المحادثات الجديد آمن تماما حيث يقدم خدمات تشفير البيانات والمعلومات مما يجعله أكثر خصوصية من باقي التطبيقات عبر الهواتف المحمولة حيث يسفر كافة المعلومات المتعلقة بالرسائل مثل هوية المراسل ومحتوى الرسالة المرسلة بحيث لا يمكن لأحد الوصول إليها وبذلك يمكن حفظ جميع أسرار المستخدمين الشخصية حيث أكد مطورو التطبيق أن الشركة غير هادفة للربح إنما يهدف إلى خصوصية مستخدميه من المتطفلين.

عيوب برنامج المحادثات الجديد

وفقا لتقييم التطبيق عبر صفحة متجر جوجل بلاي فلا يوجد أي عيوب فعالية للتطبيق وفقا لمستخدميه حيث وصل تقيمه إلى 4.5 من 5 حيث يعد مناسب لأي شخص بحاجة إلى مزيد من الخصوصية وإجراء محادثاته سواء كانت مكالمات صوتية أو فيديوهات بعيدا عن المتلصصين لما فيه من تشفير المحادثات والبيانات الشخصية للمستخدمين.

برنامج sigal للكمبيوتر

أتاحت الشركة المطورة للتطبيق المحادثات الجديد خاصية يمكن من خلالها فتحه عبر أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام الويندوز ويمكن أيضا تحميله على من الموقع الرسمي وذلك للتواصل مع الأصدقاء والأقارب وأصدقاء العمل في شاشة الكمبيوتر الكبيرة بدلا من شاشة الهاتف المحمول الصغيرة وخصوصية شاملة لجميع المحادثات التي ستجرى من خلاله.

طريقة تشغيل برنامج Signal App

يمكن للراغبين في استخدام تطبيق سيجنال الجديد فتح تطبيق  Google play store والبحث عن التطبيق والضغط على زر التحميل وعند اكتمال تحميله يفتح تظهر أيقونة الإذن للدخول على قائمة جهات الاتصال وملفات الميديا وبالضغط على زر المتابعة تدخل رقم الهاتف المحمول واختيار صورة واسم الحساب الشخصي للمستخدم.

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