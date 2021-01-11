لمنع الاحتكار.. حملات تموينية ورقابية على أسواق كفر الشيخ

كثفت محافظة كفر الشيخ من حملاتها التموينية والرقابية على الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة والمخابز، لمنع احتكار السلع والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، وكذا التأكيد على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.ةقام المهندس هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي غازي، بمتابعة أعمال الحملة المكبرة للمرور والتفتيش علي المحلات والمطاعم والكافتريات، لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، واتخاذ الاجراءات القانونية والغلق للمخالف منها في حالة عدم الالتزام، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.وأشرَف الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، علي أعمال الحملة المكبرة للمرور على المطاعم والكافيهات والسوبر ماركت والمحلات التجارية، وذلك للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وكذا ارتداء الكمامات الواقية للعاملين بهم لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددًا علي اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.وتابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة علي الأسواق والمحلات التجارية ومحال الجزارة والمخابز بقرية ميت الديبة، لمنع احتكار السلع والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، كذا التأكد من البيع بالسعر الرسمي للسلع، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، بالتنسيق مع إدارة التموين والصحة والطب البيطري، وتم تحرير محاضر للمخالفات المتنوعة ما بين "عدم إعلان عن أسعار، ولحوم مكشوفة وبدون ترخيص"، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة الي متابعة استمرار مكافحة الدروس الخصوصية وغلق السناتر، حيث تم غلق وتشميع أكثر من مركز الدروس الخصوصية بالمدينة، مؤكدًا أن الحملة مستمرة لغلق كافة السناتر على مستوى المركز.وأشرَف جمال فهمي عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، علي استمرار أعمال الحملات التموينية على المحلات العامة والمطاعم، بالإضافة الي الحملات الرقابية على مراكز الدروس الخصوصية، حيث تم غلق سنتر للدروس الخصوصية، فضلًا عن تحرير محضرين شهادة صحية، بالتنسيق مع ادارة الطب البيطري، والتموين، والصحة، والتربية والتعليم.وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، علي أعمال الحملة المكبرة لإزالة كافة الإشغالات بشوارع المدينة، حيث تم مصادرة جميع الإشغالات المخالفة كما تم تحرير محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات وكذا الباعة الجائلين، وذلك لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية للمارة والسيارات.وأشرَف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، علي أعمال غلق سنتر للدروس الخصوصية، وكذا غلق مقهي لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وتقديم الشيش، حيث تم تشميعهم بالشمع الأحمر، بالإضافة إلى متابعة أعمال حملة إزالة التعديات الإشغالات بشوارع قرية غرب تيره، حيث تم إزالة السلالم والتند بالشوارع لتوسعتها وفتحها أمام المارة والسيارات.وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال الحملة المكبرة للمرور على المخابز والمحلات والسوبر ماركت والمطاعم ومحال الجزارة بالقرى، وذلك لمحاربة الغش التجاري والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين، بالتنسيق مع ادارة التموين والصحة والطب البيطري والبيئة والرخص والإشغالات والمتابعة الميدانية والغلق الإداري.وقد أسَفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفات في معايير الجودة والوزن والنظافة والاشتراطات الصحية والقانونية، حيث تم تحرير 15 محضر للمخالفات المتنوعة منها " محضرين نقص وزن، محضر مخالفة تعليمات، محضرين شهادة صحية، 3 محاضر نظافة، محضرين عدم اعلان عن الاسعار، محضر بيع ازيد من التسعيرة، محضر سكر تمويني، محضر عدم رخصة مخبز إفرنجي، محضر لحوم مكشوفة"، بالإضافة الي ضبط سلع ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية.وتابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال الحملة المكبرة لرفع كافة الاشغالات والاعلانات المخالفة بالمدينة، وذلك لرفع كفاءة الطرق الرئيسية وتسهيل حركة المرور، بالإضافة الي المرور علي المحال التجارية، للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية وتفعيل ارتداء الكمامات الواقية.وقد أسفرت الحملة عن تحرير المحاضر للمخالفات المتنوعة منها " 29محضر اعلانات بدون ترخيص، 3 قرارات غلق محلات، 17 محضر عدم ارتداء كمامات واقية، 23 محضر اشغال"، بالإضافة إلى مصادرة 4 سماعات اصوات من التكاتك.وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين.