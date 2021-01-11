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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على مدير مخبز متهم بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه بروض الفرج

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:20 م
القبض على مدير مخبز
القبض على مدير مخبز
هدير مصطفي
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تمكنت قوات الأمن بالقاهرة من القبض على مدير مخبز بلدي بروض الفرج، لاتهامه بالاستيلاء على 5 ملايين و900 ألف جنيه، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وردت معلومات لضباط إدارة مباحث التموين بأمن القاهرة مفادها قيام بعض الأشخاص بحd روض الفرج، بالاستيلاء على أموال الدعم المخصص لرغيف الخبز البلدي، من خلال تجميع بطاقات التموين الذكية الخاصة بالمواطنين، وإجراء عمليات بيع وهمية للخبز دون التصنيع الفعلي باستخدام ماكينة صرف الخبز، وبإجراء التحريات تم التوصل للمخبز، وضبط المسئول عنه "عمر. س. أ " 36 سنة" ومقيم الجيزة، وبمواجهته اعترف بالواقعة وقد تم حصر المبالغ المالية المستولى عليها وقدرت 5.958.444 جنيه.

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