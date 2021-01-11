ضمن أفضل مدن للتعلم.. شكر لأسوان على المشاركة في «المواطنة المحلية»

استلمت محافظة أسوان شهاده شكر من عمدة مدينتي "لاريسا" بدولة اليونان، و"يونسو- جو" بدولة كوريا الجنوبية، تقديرًا على مشاركتها الفعالة بالمؤتمر الدولي "تعليم المواطنة المحلية"، والذي تم تنظيمه برعايه معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة والشبكة العالمية لمدن التعلم.وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن هذه المشاركة تأتي تأكيدًا للدور المتميز لمحافظة أسوان وجهودها المتواصلة لدعم مجال إعداد وتنفيذ خطط التعلم وتبادل الخبرات وبناء جسور التعاون بين مختلف مدن العالم من أعضاء الشبكة العالمية لمدن التعلم والتابعة لهيئة اليونسكو.وأكدت مرفت السمان، منسق أسوان بالشبكة العالمية لمدن التعلم، أن العرض الذي شاركت به المحافظة في هذا المؤتمر الدولي حول تعلم المواطنة شمل العديد من المحاور الرئيسية، ومنها محور المرأة وتمكينها داخل مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى تمكين الشباب وتأهيلهم للمشاركة في تشكيل مستقبل أفضل، لافتة إلى أن العرض تفرد بالتركيز على الإبداع وريادة الأعمال وإتاحة الفرص أمام تعليم الفئات الأكثر تهميشًا وخاصة أبنائنا من ذوي الهمم والقدرات الخاصة.