بايدن يعتزم تعيين ويليام بيرنز مديرا للاستخبارات المركزية

كشفت قناة سي إن إن الامريكية أن الرئيس الامريكي الحالي جو بايدن يعتزم ترشيح نائب نائب وزير الخارجية السابق ويليام بيرنز لمنصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية.جدير بالذكر، أن بيرنز كان الرجل الثالث، في وزارة الخارجية الاميركية، في عهد هيلاري كلينتون بصفته مدير السياسي فيها في منصب عين فيه في مايو 2008، وأصبح مساعدا لوزيرة الخارجية في 2011 وبقي في منصبه هذا عند تولي كيري منصبه في فبراير 2013.