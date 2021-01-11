تامر حسني ومنة القيعي يجتمعان في أغنية افتتاح مونديال كرة اليد

تتعاون الشاعرة منة عدلي القيعي من مع الفنان تامر حسني، عبر أجدد أعمالهما الغنائية "ارفع إيدك"، والتي تم اختيارها لتكون الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم لكرة اليد المقرر إقامتها في القاهرة.ويستعد نجم الجيل لتقديم الأغنية بمشاركة مغني الراب مروان موسى والمطربة الصاعدة هدى الشربيني في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر هذا العام، عبر حفل ضخم في ستاد القاهرة مساء الأربعاء المقبل.وتعيد هذه الأغنية التعاون الناجح بين منة القيعي وتامر حسني بعد كتابتها أغنية مهرجان القاهرة السينمائي في نسخته الأخيرة في ديسمبر الماضي، كما قدمت مع تامر أغنية "ترجعلنا بالسلامة" المهداة للاعب مؤمن زكريا، كما تتعاون منة خلال الأغنية الجديدة مع الملحن إيهاب عبد الواحد والموزع علي فتح الله، وتم الانتهاء من تسجيلها مؤخرا وتصويرها منذ أيام بين أسوان والقاهرة ومدينة الجلالة، ومن المقرر طرحها بشكل فيديو كليب تزامنًا مع تقديمها بشكل حي في افتتاح البطولة.