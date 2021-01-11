مقتل عدة أشخاص إثر هطول ثلوج كثيفة في اليابان

لقى عدة أشخاص حتفهم عقب هطول كميات كبيرة من الثلوج على اليابان، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الاثنين.وقد لقى ما لا يقل عن ثمانية أشخاص حتفهم، بعضهم خلال أعمال إزالة الثلوج، في مقاطعات توياما ونيجاتا وفوكوي، حيث أصيب أكثر من 200 شخص.وتسببت الثلوج الكثيفة الناجمة عن جبهة باردة قوية استمرت لأيام في حدوث فوضي مرورية، وتوقفت حركة المئات من السيارات بصورة مؤقتة على الطرق السريعة.وحذرت السلطات من هطول مزيد من الثلوج.