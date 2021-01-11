الاعتداء على معارض في يارباشي التركية

قال رئيس بلدية يارباشي التركية التابعة لمحافظة عثمانية، مصطفى كاينار، انه تعرض للاعتداء من قبل أحد الأشخاص خلال زيارته للمزارعين بحقول الزيتون بالبلدية.وحسب موقع "دوغروسو" التركي، فقد تعرض كاينار للاعتداء من قبل شخص يدعى «أ.ج»، الذي أبعده الأهالي، فيما نقلت الفرق الطبية رئيس البلدية التابع لحزب الشعب الجمهوري إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.وأدانت رئاسة حزب الشعب الجمهوري بمحافظة عثمانية، الهجوم، ووصفته بالبشع في بيان رسمي، قالت فيه أن رئيس بلدية يارباشي مصطفى كاينار لهجوم من قبل شخص يدعى "أ.ج"،خلال زيارته للعمال الذين يزرعون أشجار الزيتون. وجرى تحييد المهاجم عن طريق الأهالي بالمنطقة.