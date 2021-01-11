تركيا تقدم عرضًا رسميًا لليونان لاستئناف المحادثات الشهر الحالي

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو اليوم الإثنين، أن بلاده قدمت عرضا رسميا لليونان لاستئناف المحادثات "الاستكشافية" الشهر الحالي.يأتي هذا فيما قال وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، اليوم الاثنين، إن الخطاب الذى استخدمه المسؤولون الأتراك وزعيم القبارصة الأتراك إرسين تتار بشأن المشكلة القبرصية غير مجدٍ، وأشارديندياس -في حوار صحفي بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه)- إلى أن اليونان ستشارك في اجتماع غير رسمي خماسي الأطراف بتنسيق كامل مع جمهورية قبرص، إذا تم عقده من جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.