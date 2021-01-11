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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

«البترول»: تنفيذ 7 مصافي تكرير جديدة في 4 محافظات بـ 7 مليارات دولار

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:12 م
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا
سيد ابراهيم
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ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية باكورة أعمال الجمعيات العامة لشركات القطاع العام، والتي شملت شركات تكرير البترول «القاهرة، والسويس، النصر، أسيوط»، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لاعتماد موازناتها التخطيطية للعام المالي القادم.

وأكد الملا، خلال الجمعيات، أن مصافي التكرير لها دور مهم فى تلبية وتأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية، وأن استراتيجية الوزارة تضع في قائمة أولوياتها الاستمرار في تحديث وتطوير المصافي واستخدام أحدث التقنيات، فضلًا عن تنفيذ مصافي تكرير ومشروعات جديدة، بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط والسويس، جارٍ تنفيذها باستثمارات حوالي 7 مليارات دولار، ووجه بالإسراع في الانتهاء من تنفيذ برنامج التحول الرقمي الشامل لإدارة مصافي التكرير لتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية.

وأشار إلى أن مشروعات التكرير الجديدة التى ينفذها قطاع البترول ضمن خطته لزيادة تأمين واستدامة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلي، بدأت تؤتي ثمارها بتشغيل عدد من المشروعات ضمت مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد والبنزين عالى الأوكتان بأنربك بالإسكندرية، والتشغيل التجريبى لمجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتان بمصفاة أسيوط لتكرير البترول ضمن مشروعات تنمية الصعيد، كما شدد على أهمية الالتزام فى تنفيذ أعمال المشروعات القائمة وفق الخطط الموضوعة والتوقيتات الزمنية المحددة وهو ما يحقق أهداف استراتيجية قطاع البترول فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار عام ٢٠٢٣.

وشدد الوزير على أهمية الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المطبقة لتفادى فيروس كورونا، وكذلك الالتزام المطلق بإجراءات السلامة والصحة المهنية والتوافق البيئى وكذلك تكثيف التواصل المستمر لزيادة الوعى والتعامل الآمن لضمان سلامة العاملين وأسرهم.

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