سحبها لمدخل عقار واعتدى عليها.. الحبس لموظف هتك عرض طفلة بالبساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة موظف بالحبس سنتين مع الشغل لاتهامه بالاعتداء على طفلة البساتين.صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى محمد السيد الشنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي ومحمود مصطفى كمال وخالد عبد الغفار النجار الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.كشف أمر الإحالة قيام المتهم على.م موظف بهتك عرض المجني عليها «ج. ه.ع»، والتي لم يبلغ عمرها 18 سنة ميلادية بالقوة بأن قام بجذبها رغما عنها إلى داخل أحد العقارات ممزقا ملابسها والاعتداء عليها فتمكن من بلوغ مقصده.