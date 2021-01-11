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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة حالتي تعد بالبناء ورفع 10 أطنان مخلفات في المنيا

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:10 م
إزالة حالتي تعد بالبناء
إزالة حالتي تعد بالبناء
المنيا ـ على حسين
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واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وبهدف القضاء على عشوائية البناء، حيث نجحت في إزالة حالتي تعدي بالبناء وتحرير 6 محاضر إشغال طريق ورفع 10 أطنان مخلفات.

من جانبها أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس حالتي تعد بالبناء على أراضي زراعية بمساحة قيراطين، على الطريق الدائري بالمدينة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي سياق آخر واصلت الوحدة المحلية بديرمواس حملات النظافة ورفع المخلفات وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة بدائرة المركز.

وأكد عماد محمود رئيس قرية البرجاية، إن قسم الإشغالات بالقرية قام بحملة مكبرة لرفع الإشغالات بدماريس، حيث تم تحرير ٦ محاضر لأكشاك مخالفة بدماريس مع رفع الإشغالات والتى تمثل تعديا على حرم الطريق، كما تم قطع الوصلات المخالفة من توصيلات المياه والكهرباء مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وفى مجال خدمة المجتمع وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين تم تنظيم صرف المعاشات بمركز شباب البرجاية بالتعاون مع الشباب والرياضة والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتوفير سبل الراحة لكبار السن، ومن جانب آخر تم إعادة فتح عدد ٢ من المقاهى بعد انتهاء مدة الغلق القانونية لمخالفة الإجراءات الاحترازية، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التكرار وإلا سيتم مضاعفة مدة الغلق.

وأضاف رئيس قرية البرجاية أن قسم البيئة بالقرية والتوابع لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا رفع١٠ أطنان من القمامة والمخلفات من نقاط التجمع بالقرية والتوابع، كما قام قسم الإنارة بالقرية بعمل صيانة للكشافات الموجودة بالشوارع والطرق الرئيسية بالقرية، لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلا.
إزالة حالتي تعد بالبناء ورفع 10 أطنان مخلفات في المنيا
إزالة حالتي تعد بالبناء ورفع 10 أطنان مخلفات في المنيا
إزالة حالتي تعد بالبناء ورفع 10 أطنان مخلفات في المنيا
إزالة حالتي تعد بالبناء ورفع 10 أطنان مخلفات في المنيا
إزالة حالتي تعد بالبناء ورفع 10 أطنان مخلفات في المنيا
إزالة حالتي تعد بالبناء ورفع 10 أطنان مخلفات في المنيا
إزالة حالتي تعد بالبناء ورفع 10 أطنان مخلفات في المنيا
إزالة حالتي تعد بالبناء ورفع 10 أطنان مخلفات في المنيا
إزالة حالتي تعد بالبناء ورفع 10 أطنان مخلفات في المنيا
إزالة حالتي تعد بالبناء ورفع 10 أطنان مخلفات في المنيا

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