عبدالعزيز: 300 مليار جنيه حجم أعمال مستهدفة لقطاع المقاولات 2021

قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، ورئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن القطاع يستهدف تنفيذ مشروعات بقيمة 300 مليار جنية سنويًا، لافتًا إلى أن القطاع الرئيسي للاقتصاد متمثل في التشييد والبناء لما يمثله من أهمية كبرى لمخططات الدولة التنموية ويرتبط به أكثر من 100 صناعة.وأوضح عبد العزيز لـ«الدستور»، أن قطاع المقاولات حظي بدعم مباشر من القيادة السياسية وهو ما دعم تنافسية المقاولات ورفع من سرعة وتيرة تنفيذ المشروعات المطروحة، ما ينعكس إيجابا على المؤشرات الاقتصادية لمصر، حيث يحتل قطاع التشييد والبناء المرتبة الثانية فى الاقتصاد القومي للبلاد.وأضاف رئيس الاتحاد الإفريقي للمقاولين، إن الدولة راهنت على القطاع وشركات المقاولات المصرية ونجحت في تنفيذ العديد من المشروعات كالمشروع القومي للطرق وأنفاق قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وتجهيز البنية التحتية لمشروعات عديدة في مجالات المياه والطاقة معتمدة على شركات المقاولات المصرية، مؤكدا أهمية مناقشة التحديات التي تواجه الاستثمار في تلك المشروعات للعمل على مواجهتها، لخلق مناخ استثماري جاذب وقادر على تحقيق التنمية التي تنشدها البلاد، كما سيبحث تطور صناعة مواد البناء وتقنيات الإنشاء الحديثة وتطبيقها من قبل الشركات المصرية.