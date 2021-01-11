كوريا الجنوبية ترحب بنتائج "قمة العُلا" وإعلان المصالحة

أشادت كوريا الجنوبية الیوم الاثنین، بجھود الوساطة الناجحة التي قامت بھا دولة الكویت من أجل إعلان المصالحة بين دول مجلس التعاون الخليجي.وقالت وزارة خارجیة كوریا الجنوبیة في بیان لها، إن "الحكومة رحبت بنتائج قمة (العُلا) المنعقدة في المملكة العربیة السعودیة في الخامس من شھر ینایر الحالي، والتي تؤكد على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي".وأشار البيان إلى أن "كوريا الجنوبية ستواصل التعاون مع دول مجلس التعاون الخلیجي والدول العربية والدول الأخرى المعنية لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الاوسط".يأتي ذلك عقب أيام من إعلان المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر خلال القمة الخليجية، التي عُقدت الثلاثاء الماضي، في مدينة العُلا السعودية، حيث تم الاتفاق على إنهاء الانقسام ومكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية، والتنسيق المشترك في المواقف السياسية بما يحفظ أمن واستقرار الخليج.