ضبط 200 اسطوانة أكسجين قبل بيعها بالسوق السوداء في الإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، التحفظ على 200 اسطوانة غاز اكسجين داخل مخزن بدون ترخيص قبل بيعها في السوق السوداء، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسؤول عن المخزن على ذمة التحقيقات.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام "م. س. ا"، بتخزين أسطوانات الأكسجين داخل مخزن غير مرخص بمنطقة أم زغيو دائرة قسم شرطة العامرية اول، ومزاولة نشاط غير مشروع، بهدف احتكار أسطوانات الأكسجين ورفع سعرها بهدف التربح من بيعها بالسوق السوداء، مستغلا انتشار فيروس كورونا.وعقب تقنين الإجراءات، تم مداهمة المخزن المشار إليه، وضبط المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر على 200 اسطوانة أكسجين، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.