ضبط 17 قضية مصنفات وملكية فكرية

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، في حملاتهم المكبرة على مدار الساعة، في ضبط 17 قضية مصنفات سمعية وسمعية بصرية ومطبوعات.تحررت المحاضر اللازمة، وإخطار النيابات المختصة التي تولت التحقيقات.يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.