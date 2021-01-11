واشنطن تكشف عن وثائق تثبت تورط إيران في حرب «ليبيا-تشاد»

كشف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الإثنين، عن وثائق تثبت التدخل الإيراني في حرب ليبيا- تشاد 1978 و1987.وكتب بومبيو، عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، أن الولايات المتحدة رفعت السرية عن وثائق تتعلق باستخدام إيران للأسلحة الكيمياوية والاتجار بها خلال حرب "ليبيا - تشاد" ما بين العام 1978 و1987.واتهمت وزارة الخارجية الأميركية إيران، في تقريرها، بتزويد حكومة الرئيس الراحل معمر القذافي بأسلحة كيماوية أثناء الحرب الليبية التشادية في الثمانينات، وبعد سقوط القذافي، تم اكتشاف أسلحة كيماوية عليها كتابات باللغة الفارسية، في الوقت الذي نفت فيه إيران إرسال أسلحة كيماوية إلى ليبيا.كما اتهمت وزارة الخارجية الأميركية، إيران، في أبريل 1987 باستخدام غاز الخردل في مناطق العمليات حول البصرة خلال الحرب العراقية الإيرانية.