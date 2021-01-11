رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

السؤال البرلماني.. لمن يوجه وما شروطه؟

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:47 م
مجلس النواب
مجلس النواب
مني هيبة
طباعة
يبدأ أعضاء مجلس النواب الجدد، غدا، ممارسة مهامهم الرقابية باستخدام الأدوات المختلفة المقررة في اللائحة الداخلية للمجلس، ومن بينها الأسئلة البرلمانية، ولكن لمن يوجه السؤال؟ وما هي شروطة.

تجيب "الدستور" في التقرير التالي على تلك الأسئلة من واقع الأحكام التي أوجبتها لائحة المجلس.

أجازت اللائحة لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة ما، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور، ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد، على أن يكون فى أمر من الأمور ذات الأهمية العامة، غيرمتعلق بمصلحة العضو الخاصة، أو تكون له صفة شخصية، وأن يكون واضحا ومقصورا على الأمور المراد الاستفهام عنها، دون أى تعليق، وعبارات غير اللائقة.

وتلتزم الحكومة بالإجابة على هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته، على أن تكون الإجابة عنها شفاهة داخل الجلسة العامة، عدا حالات محددة تلتزم فيها بتقديم الإجابة كتابةً، وهي إذا طلب العضو ذلك، أو كان الغرض من السؤال مجرد الحصول على بيانات أو معلومات إحصائية بحتة، أو إذا كان السؤال ذا طابع محلى يتطالب الإجابه عليه من الوزير المختص، أو اذا وجه بين أدوار الانعقاد.

ويقدم السؤال كتابةً إلى رئيس المجلس، فيما تلتزم الأمانة العامة بتقيده في سجل خاص بحسب تاريخ وروده. وفي حال قبوله يبلغه رئيس المجلس إلى من وُجه إليه.

أما ذا لم يتم قبوله لعدم مراعاته الشروط، ففي هذه الحالة يحق للعضو مقدم السؤال الاعتراض خلال 7 أيام من إبلاغه بذلك، فيما يلتزم الرئيس بعرض اعتراضه على اللجنة العامة فى أول جلسة تالية، ويلزم مكتب المجلس بإدراج السؤال الذي تكون الإجابة عنه شفاهة، فى جدول أعمال أقرب جلسة، وذلك بعد 7 أيام على الأقل من تاريخ إبلاغه إلى من وُجه إليه، لا يجوز أن يتأخر الرد في هذه الحالة أكثر من شهر واحد.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

على طريقة رمضان صبحى.. «بيراميدز» يحاول إغراء نجم الأهلى ورد صادم من اللاعب

ممدوح وافي تحدى أسرته للزواج من مسيحية ودفن بجوار أحمد زكي

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى صراع هادى الجيار مع فيروس كورونا

«الصحة العالمية»: كوريا الشمالية لم تسجل حالات إصابة بكورونا

الصور

image description

محافظ دمياط تزيل دورا مخالفا في عقار تم التصالح عليه

image description

حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بوسائل النقل في أسيوط

image description

ضبط 30 ألف محضر وتنفيذ 4969 حملة تموينية بأسيوط خلال 2020

image description

محافظ أسيوط يتفقد مصنع «سيكو» وشركات الاتصالات بالمنطقة التكنولوجية

image description

تعيين 24 أستاذًا مساعدًا بكليات جامعة أسيوط

الأكثر قراءة

على طريقة رمضان صبحى.. «بيراميدز» يحاول إغراء نجم الأهلى ورد صادم من اللاعب

القوات البحرية تتسلم الفرقاطة الشبحية «بورسعيد» من ترسانة الإسكندرية

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع نجم كبير في بيراميدز

ممدوح وافي تحدى أسرته للزواج من مسيحية ودفن بجوار أحمد زكي

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

مقتل عدة أشخاص إثر هطول ثلوج كثيفة في اليابان

الجمارك الفلبينية تصادر طرد عناكب وعقارب وارد من تايلاند

معهد الفلك: لا خطورة من اقتراب كويكب «2015 NU13» من الأرض

إنزيم يؤثر على انتشار الفيروس التاجي

أيام زمان

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

حكاية الفيلم الذى أصاب حسين رياض بالشلل

حكاية مشهد بين عمر الشريف وسناء جميل تسبب فى فقدانها السمع

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم واحد نعيشه كما نؤمن بالعمر كله
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر خاطرك «1 - 2»
ماجد حبته
عودة ضباط صدام حسين!
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
المزيد

الثقافة

«جنوبيات» معرض تشكيلي يجسد تراث مصر وروحها الشعبية

صدور ديوان «لا ينتظر الورد طويلا في الشرفات» لأسامة مهران

«دور المرأة في التحديات المجتمعية».. أسبوع ثقافي بالقليوبية

قوافل الدقهلية الثقافية تجوب قرى المحافظة