بيومي فؤاد يبدأ «عودة الأب الضال» (صور)

بدأ النجم الكوميدي بيومي فؤاد مسلسله الجديد باسم "عودة الأب الضال" للعرض خلال الفترة القادمة في ظل انشغاله بعدد من الأعمال الفنية، والمسلسل الجديد من تأليف أمين جمال، ومحمد أبو السعد، ومحمد فتحي، وإبراهيم ربيع، ومن إخراج أحمد عبد العالم، ويشارك في بطولته عدد من الشباب وضيوف الشرف.وعلى صعيد آخر، انتهى بيومي خلال الأيام الماضية من تصوير فيلمه الجديد «الشنطة»، والذي تدور أحداثه حول عدد من النصابين وكل بطل من الأبطال يحمل شنطة، وهناك شنطة معينة ممنوع على أي شخص لمسها.فيلم «الشنطة» من تأليف وإنتاج تامر عبدالمنعم، وبطولة بيومي فؤاد، شيرين، ديما، شريف الدسوقي، محمد عبدالعظيم، الطفلة بيزي، ديما الحايك، وظهور خاص للنجم محمد لطفي، ومن إخراج أحمد البدري.