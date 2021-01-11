2404 إصابات جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الاثنين، الكشف عن 2404 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، حيث أجرت 133.458 فحصًا جديدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 232.982 حالة منذ بداية الجائحة.وبحسب بيان الصحة الإماراتية، سجلت الإمارات 3 حالات وفاة جديدة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 711 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 2.252 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 208.366 حالة.