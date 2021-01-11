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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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كيف تتفاداها.. 6 علامات تدل على الغربة بينك وبين شريكك

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:54 م
الغربة بينك وبين
الغربة بينك وبين شريكك
شيماء دهب
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ربما تكون قد سمعت النقطة التي يتوقف عندها الأزواج عن الشعور بالسعادة، ومع ذلك وفقًا لإحصائيات الطلاق، فإن "منطقة الخطر" هذه تحدث في الواقع في مكان ما بين 5 و8 سنوات استمرار في الزواج، أحد الأسباب الرئيسية هو النمو البطيء في تطور العلاقة بين الشركاء وغيرها من الأسباب الذي يوضحها موقع "brightside".

1- مختلفين في الطباع

تجد كل ما يقوله شريكك أو يفعله خارج طابعك ومختلف عنك، إذًا هناك نقص شديد في التواصل حتى أنك توقفت عن التواصل مع بعضكما البعض، فيجب أن تكون هذه علامة لقرب انقطاع التواصل بينكما بشكل تام.

و الحل هنا أن يسأل كلًا منهما الآخر عن طباعه وما الذي فاجأهم في الأيام القليلة الماضية، أو ما الذي ترك انطباعًا عليهم، حاول أيضًا مشاهدة فيلم واحد على الأقل معًا خلال الأسبوع ومناقشة ما شاهدته.

2- لا يوجد مناقشات بينكم

إنها أسطورة أن الأزواج السعداء لا يتشاجرون أبدًا، إذا كنت لا تحب شيئًا قام به شريكك، فأنت تريد إخباره من أجل منع تكرار نفس المشكلة في المستقبل، لذلك عندما تتوقف عن إجراء تلك المحادثات الصعبة، فقد يؤدي ذلك إلى الإرهاق والإحباط ونقص التعلق الذي قد يظهر بطريقة غير سارة.

و الحل انتبه لما تشعر به حيال ما يفعله شريكك ولا تتجاهله إذا كنت منزعجًا، فأخبره بذلك.

3- خلط مشاكل العمل بالمنزل

نقضي معظم ساعات اليوم في العمل، لذلك من المستحيل عمليًا عدم إحضار بعض الإحباطات إلى المنزل، الأزواج السعداء يجرون فحصًا في مقدار مشاركة شريكك لما يحدث في العمل، وما الذي ينبغي أن نقوله وما لا ينبغي.

و الحل لا تسألهم فقط كيف سار يوم عملهم، ولاحظ ما يقولونه عن الاجتماعات القادمة واطرح أسئلة محددة، سيلاحظ شريكك أنك مهتم ولن تضطر إلى إجراء محادثات مجردة مملة.

4- لست متحمسًا لمشاركة الأخبار السارة معه

تخيل أنك تلقيت أخبارًا رائعة، فمن هو أول شخص تريد الاتصال به أو إرسال رسالة نصية إليه؟ إذا لم يكن خيارك الأول أو الثاني شريكًا لك، فهذا يعني أنك قد انفصلت بالفعل بشكل كبير، والحل هو فكر في جذر المشكلة هل توقفت عن مشاركة الأخبار مع شريكك بسبب رد فعلهم أو بسبب نقص عام في التواصل؟ في كلتا الحالتين، تحتاج إلى محاولة إعادة بناء هذا الاتصال عن طريق التحقق معهم من حين لآخر.

5- لم يعد صمتك مريحًا

يجب أن يكون الأزواج مرتاحين حول بعضهم البعض حتى لو كانوا مشغولين في القيام بأشياء منفصلة، والحل ابدأ ببطء من خلال القيام بشيء واحد في الأسبوع معًا، يمكن أن يكون لعب ألعاب الطاولة، أو مشاهدة التلفزيون أو فيلم، أو حتى الطهي معًا، افعل شيئًا يمكنك التحدث عنه عندما يحدث هذا الصمت.

6- لاحظت أنك تتجنب الاتصال بالعين

يجبرنا الاتصال بالعين على التعامل مع أشخاص آخرين، خاصة عندما يتعلق الأمر بشريكنا، إذا كنت تتجنب أنظاره، فقد يعني ذلك أنك لا تريد التحدث أو الاستماع وأنك تنغلق على نفسك عنه، والحل عندما تلتقي عيناك، حاول أن تبتسم له وانظر ماذا سيفعل بعد ذلك.

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