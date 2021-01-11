مباحث التهرب الضريبي تضبط 123 قضية خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات أمنية مكبرة فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".أسفرت جهود ضباط الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم خلال 24 ساعة عن ضبط (123) قضية متنوعةيأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.تم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابات المختصة التي تولت التحقيقات، وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.