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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء ضخ مياه محطة المستقبل الكبرى لقرى جنوب الإسماعيلية

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:03 م
محطة المستقبل
محطة المستقبل
مصطفى دياب
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أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عن بدأ ضخ مياه الشرب من محطة المستقبل الكبرى إلى عدة قرى ومناطق جنوب مدينة الإسماعيلية، وتعد تلك المحطة أحد المشروعات العملاقة والتي تقضي تماما على مشكلات ضعف المياه وخاصة المناطق المرتفعة.

وأكد رئيس مياه القناة، في بيان، أن تجربة ضخ المياه المرحلة بدأت، صباح اليوم، وتشمل توجيه المياه إلى قرية نفيشة وعزبة حمود موسى وعزبة الورشة، بالإضافة إلى توجيه المياه إلى منطقة العالي بالمنايف، ومنطقة 6 أكتوبر والجزاريين والكهرباء، وعزبة سليمان راشد كمرحلة أولى، مؤكدًا أن زيادة ضخ المياه لتلك المناطق من محطة المستقبل الكبرى يقضي تماما على مشكلة ضعف المياه نظرًا لكونها بمناطق مرتفعة.

وأضاف اللواء عبدالحميد عصمت، أن محطة مياه المستقبل أيضًا تقضي على مشكلة ضعف مياه الشرب في قرية الواصفية، وأبوصوير البلد، ومنطقة أبوخروع، والكرايم، وأباظه، ومنشية مبارك 1، و2، بالإضافة إلى مجمع قوات الأمن، والمجمع التعليمي، والمنطقة الصناعية، ومنطقة الاستثمار، ومنطقة الورش، والقرى الواقعة على طريق 36 الحربي، مضيفا أن محطة مياه مدينة المستقبل الكبرى، مقامه علي مساحة 11 فدانًا، وتعمل بطاقة إنتاجية 400 لتر ثانية بما يعادل 34 ألف مترا مكعبا يوميا، ومن المستهدف الوصول إلى الطاقة التصريفية لمحطة مياه المستقبل قدرها 800 لتر ثانية بما يعادل 68 ألف متر مكعب يوميا.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.
محطة المستقبل
محطة المستقبل
محطة المستقبل
محطة المستقبل
محطة المستقبل
محطة المستقبل

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