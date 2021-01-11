شرطة المسطحات المائية تضبط 215 قضية خلال يوم

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات مكبرة مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية.أسفرت جهود ضباط الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، خلال 24 ساعة عن ضبط (215) قضية متنوعة.يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.تم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابات المختصة التي تولت التحقيقات، وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.